Aegon : dans le vert après ses résultats 2020

(CercleFinance.com) - Aegon s'adjuge près de 4% à Amsterdam, malgré un résultat net sous-jacent en baisse de 13% à 1,44 milliard d'euros au titre de 2020, ainsi qu'un profit imposable sous-jacent en recul de 12% à 1,73 milliard du fait d'une moindre contribution des Amériques. Sur son second semestre, l'assureur néerlandais a essuyé une perte nette de 147 millions d'euros, principalement en raison d'une hausse de la valeur des passifs aux Pays-Bas liée à un resserrement des écarts de crédit. Le groupe va proposer un dividende final de 0,06 euro par action, portant le total au titre de 2020 à 0,12 euro, soit un montant de 247 millions d'euros bien couvert par un free cash-flow de 530 millions engrangé durant l'année écoulée.

Valeurs associées AEGON Euronext Amsterdam +3.68%