Aegon: cession d'une activité au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Aegon annonce la vente de son portefeuille de protection individuelle au Royaume-Uni à Royal London, transaction s'inscrivant dans la stratégie de recentrage du groupe d'assurance néerlandais sur ses activités principales dans le pays.



Le portefeuille cédé comprend des polices d'assurance vie, maladies graves et protection de revenus pour 400.000 clients particuliers fortunés, vendues par l'intermédiaire de conseillers financiers indépendants. Son transfert est soumis à l'approbation de la justice.



Les termes financiers de l'accord ne sont pas divulgués. La transaction ne devrait pas avoir d'impact financier significatif sur la position du capital et la génération de capital d'exploitation d'Aegon UK et de sa principale entité juridique d'assurance.





