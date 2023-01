Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aegon: bien orienté avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 12/01/2023 à 16:05









(CercleFinance.com) - Aegon s'adjuge environ 5% à Amsterdam, soutenu par des propos d'UBS qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 4,95 à 5,75 euros, sur l'action de la compagnie d'assurance néerlandaise.



'Un retour de capital exceptionnel de 1,5 milliard d'euros et un rendement du dividende de 8% pour l'exercice 2024 portent le rendement cumulé du capital à 38% sur les trois prochaines années', souligne le broker.





Valeurs associées AEGON Euronext Amsterdam +4.89%