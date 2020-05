Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aegon : bien orienté après des trimestriels rassurants Cercle Finance • 12/05/2020 à 13:00









(CercleFinance.com) - Aegon s'adjuge près de 5% à Amsterdam, après l'annonce par l'assureur d'un profit avant impôt sous-jacent de 366 millions d'euros au titre des trois premiers mois de l'année, soutenu par de bonnes performances en Europe et en Asie. Le groupe néerlandais indique toutefois qu'aux Etats-Unis, ses activités ont été pénalisées par la chute des taux d'intérêt et par une évolution de la mortalité défavorable, largement liée à l'épidémie de Covid-19. Son ratio de solvabilité II s'est en outre amélioré, passant de 201% à 208% au cours du premier trimestre, dépassant ainsi sa fourchette cible de 150-200%, mais aussi le consensus d'après les analystes.

Valeurs associées AEGON Euronext Amsterdam +4.93%