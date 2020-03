Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aegon : 'bien capitalisé' pour faire face au COVID-19 Cercle Finance • 19/03/2020 à 11:48









(CercleFinance.com) - L'assureur néerlandais Aegon a indiqué jeudi qu'il restait 'bien capitalisé' pour soutenir son activité, avec des ratios de solvabilité dans la moitié supérieure de sa fourchette cible. Les ratios de fonds propres de ses activités aux États-Unis, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni sont tous estimés être bien au-dessus de l'extrémité inférieure de leurs zones cibles respectives, selon Aegon, à moins d'une nouvelle détérioration significative dans le dossier du coronavirus. Aegon a d'ailleurs indiqué u'il était encore trop tôt pour quantifier l'impact potentiel de la crise actuelle sur sa performance financière.

Valeurs associées AEGON Euronext Amsterdam +17.80%