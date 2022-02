Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aegon: bénéfices en forte hausse en 2021 information fournie par Cercle Finance • 09/02/2022 à 08:46









(CercleFinance.com) - Aegon publie au titre de l'année 2021 un résultat net de 1,7 milliard d'euros, contre 55 millions en 2020, ainsi qu'un résultat d'exploitation en hausse de 11% à 1,91 milliard et un flux de trésorerie disponible passé de 530 à 729 millions d'une année sur l'autre.



L'assureur néerlandais proposera un dividende final pour 2021 de neuf centimes d'euro par action lors de son AG annuelle 2022, portant le dividende annuel à 0,17 euro par action, soit un montant de 348 millions d'euros.



Déclarant 'rester sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de 400 millions d'euros d'économies de dépenses d'ici 2023', Aegon relève de 100 millions sa prévision de flux de trésorerie disponible pour 2022 à une fourchette allant de 550 à 600 millions.





