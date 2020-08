Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aegon : bénéfice net divisé par trois au 1er semestre Cercle Finance • 13/08/2020 à 08:40









(CercleFinance.com) - Aegon publie au titre des six premiers mois de 2020 un bénéfice net divisé par trois à 202 millions d'euros (contre 617 millions un an auparavant), ainsi qu'un profit avant impôt sous-jacent en recul de 31% à 700 millions d'euros. La compagnie d'assurance néerlandaise explique ce recul par une mortalité défavorable et des taux d'intérêts plus bas aux Etats-Unis, alors que les résultats des autres unités se sont montrés résilients, soutenus par des baisses de dépenses. Sur la base de ces semestriels et au vu des perspectives économiques incertaines, Aegon retire ses objectifs financiers 2019-21. Le groupe indique aussi réduire son dividende intérimaire à six centimes d'euro par action.

Valeurs associées AEGON Euronext Amsterdam -11.11%