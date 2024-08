Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Aegon: augmentation du dividende semestriel information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 08:11









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication financière au titre du premier semestre 2024, Aegon fait part d'une augmentation de deux centimes d'euro de son dividende semestriel par rapport à celui de l'année dernière, pour le porter à 16 centimes d'euro par action.



Le groupe néerlandais a essuyé une perte nette semestrielle de 65 millions d'euros, tandis que son résultat opérationnel a baissé de 8% à 750 millions sur 'une expérience de mortalité défavorable principalement liée aux actifs financiers aux Etats-Unis'.



Cette dernière a affecté sa génération de capital opérationnelle, en baisse de 5% à 588 millions d'euros, mais la compagnie d'assurance se dit néanmoins en voie d'atteindre son objectif en la matière de 1,1 milliard d'euros pour l'ensemble de 2024.



'En ligne avec notre stratégie de réduction du capital employé par les actifs financiers aux Etats-Unis, nous avons vu notre capital employé chuter de 0,4 milliard de dollars, et sommes en voie de le réduire à 2,2 milliards d'euros d'ici fin 2027', ajoute le CEO Lard Friese.





Valeurs associées AEGON 5,81 EUR Euronext Amsterdam 0,00%