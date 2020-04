Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aegon : assemblée générale par voie électronique Cercle Finance • 17/04/2020 à 14:53









(CercleFinance.com) - La compagnie d'assurance néerlandaise Aegon annonce sa décision de rendre son assemblée générale annuelle des actionnaires du 15 mai prochain, accessible uniquement par voie électronique, en raison des circonstances créées par la pandémie de coronavirus.

Valeurs associées AEGON Euronext Amsterdam +1.92%