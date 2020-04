Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aegon : annulation du solde de dividende 2019 Cercle Finance • 06/04/2020 à 08:57









(CercleFinance.com) - Suivant les recommandations de la BCE, Aegon annonce renoncer au versement du solde de dividende de 0,16 euro par action au titre de l'exercice 2019, étant rappelé qu'un acompte de 0,15 euro a été distribué en septembre dernier. La compagnie d'assurance néerlandaise ajoute qu'elle étudiera les opportunités de redistribution de capitaux aux actionnaires 'dès que cela sera approprié' et qu'elle a maintenu des positions de capitaux fortes depuis le début de la crise du Covid-19.

Valeurs associées AEGON Euronext Amsterdam +3.44%