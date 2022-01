Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aegon: achat par VIG, l'UE enquête après le veto hongrois information fournie par Cercle Finance • 20/01/2022 à 12:43









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir ouvert un enquête après que la Hongrie a fait part de sa décision d'opposer son veto à l'acquisition par Vienna Insurance Group (VIG) des filiales hongroises du groupe Aegon. Budapest estime que l'acquisition menace ses intérêts légitimes.



Selon l'Europe, une telle décision pourrait cependant constituer une violation du règlement sur les concentrations .



La Commission rappelle cependant qu'elle dispose d'une compétence exclusive pour examiner les concentrations de dimension européenne et exige des États membres qu'ils n'appliquent pas leur législation nationale à ces opérations.

De plus, l'acquisition faisait partie d'une transaction plus large autorisée sans condition par la Commission.



La Hongrie dispose de 10 jours pour s'expliquer. Si la réponse n'est pas suffisante pour dissiper les inquiétudes, la Commission pourrait adopter une décision finale concluant que la Hongrie a enfreint l'article 21 du règlement de l'UE sur les concentrations et lui ordonner de retirer son veto.





Valeurs associées AEGON Euronext Amsterdam +0.22%