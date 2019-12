Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aegon : accord avec Canada Life Reinsurance Cercle Finance • 19/12/2019 à 08:20









(CercleFinance.com) - Aegon annonce un accord avec Canada Life Reinsurance, pour réassurer environ un quart de son exposition longévité aux Pays-bas, ce qui réduira le capital requis et améliorera la position de capital de la compagnie d'assurance néerlandaise. 'A travers cette transaction, nous libérons du capital significatif de nos activités d'assurance-vie néerlandaises', souligne le directeur général Alex Wynaendts. Le profit sous-jacent avant impôt d'Aegon baissera toutefois d'environ 25 millions d'euros par an.

