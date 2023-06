Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adyen: une nouvelle offre pour les paiements en temps réel information fournie par Cercle Finance • 02/06/2023 à 13:56









(CercleFinance.com) - Adyen a annoncé vendredi le lancement d'une offre devant permettre à ses clients de payer instantanément leurs utilisateurs affiliés ou leurs partenaires.



Grâce à cette API unique, les entreprises clientes pourront gérer des fonds à l'échelle mondiale avec un seul partenaire au lieu d'avoir à gérer plusieurs fournisseurs dans différentes régions, explique la fintech néerlandaise.



Dans le détail, ses clients pourront payer directement leur base d'utilisateurs à l'échelle mondiale, notamment les travailleurs de l'économie à la tâche et les vendeurs des places de marché.



En déplaçant les fonds d'un point A à un point B au sein d'une seule infrastructure bancaire, Adyen estime que les paiements peuvent être traités en un temps allant jusqu'à trois jours de moins que la norme de l'industrie.



Avec cette offre, baptisée 'Payout Services', Adyen dit vouloir favoriser les paiements en temps réel et rationaliser les flux de trésorerie de ses clients.





Valeurs associées ADYEN Euronext Amsterdam +0.94%