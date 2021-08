Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adyen : un nouvel outil contre les utilisateurs malveillants information fournie par Cercle Finance • 31/08/2021 à 12:18









(CercleFinance.com) - Adyen, un spécialiste néerlandais du traitement des paiements, a annoncé mardi le lancement d'un nouvel outil d'apprentissage automatique destiné à permettre l'identification des utilisateurs malveillants. Cette solution d'analyse de données - baptisée 'Score' - permet de mettre en lumière les comportements inhabituels des utilisateurs sur une plateforme et d'aider à prévenir les abus. La fonctionnalité permet aux vendeurs sur Internet de se protéger contre les utilisateurs à haut risque en arrêtant les paiements pour ceux qui dépassent un certain 'score' de risque. Adyen - qui compte Uber, BlaBlaCar ou Groupon parmi ses principaux clients - indique que l'offre Score a été retenue par la plateforme de collecte de fonds en ligne GoFundMe dans un souci de surveillance de la fraude et de l'intégrité des utilisateurs.

