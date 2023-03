Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adyen: un nouveau service de mise à jour des cartes CB information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 12:18









(CercleFinance.com) - Adyen a annoncé mardi qu'il allait étoffer son offre en lançant une nouvelle fonctionnalité de mise à jour automatique des données des cartes bancaires sur les sites marchands, dès lors que celles-ci arrivent à expiration.



Le spécialiste néerlandais du paiement indique avoir développé ce service - baptisé 'MDC' - en partenariat avec le groupement à but non-lucratif Cartes Bancaires CB.



En plus d'améliorer et de fluidifier l'expérience des détenteurs de cartes, cette fonctionnalité a pour objectif de soutenir le développement des acteurs du digital qui proposent des services par abonnement ou en achat 'en un clic'.



Une phase pilote est actuellement en cours avec la plateforme de musique en ligne, et se poursuivra jusqu'en juin 2023



Par la suite, ce service de mise à jour des données Carte CB devrait être disponible pour tous les acteurs qui proposent les cartes bancaires comme moyen de paiement sur leur site ou plateforme, avec une généralisation du service prévue pour juillet 2023.





