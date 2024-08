Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Adyen: titre en hausse, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 16/08/2024 à 17:07









(CercleFinance.com) - Adyen gagne plus de 1,5% à Amsterdam, alors que Barclays a confirmé sa recommandation 'surpondérer' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 1585 à 1610 euros, après des résultats de deuxième trimestre supérieurs aux attentes dévoilés par la société néerlandaise de technologies financières.



'Adyen a parlé d'une forte dynamique commerciale, s'engageant à une croissance de plus de 20% au second semestre', souligne le broker qui voit 'encore plus de marge de manoeuvre pour une expansion de la marge d'EBITDA sur la seconde moitié de l'année'.





Valeurs associées ADYEN 1 296,60 EUR Euronext Amsterdam +1,69%