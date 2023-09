Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adyen: soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 16:10









(CercleFinance.com) - Adyen grimpe de plus de 4% à Amsterdam, soutenu par un relèvement de conseil chez Barclays de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' sur le titre du fournisseur de solutions de paiement, et ce malgré un objectif de cours ramené de 1150 à 900 euros.



S'il reconnait que 'les choses vont probablement empirer au second semestre avant de s'améliorer', le broker estime qu'il 'doit y avoir un prix auquel il faut regarder au-delà et acheter', une situation dans laquelle on se situe aujourd'hui selon lui.





Valeurs associées ADYEN Euronext Amsterdam +3.94%