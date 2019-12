Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adyen : soutenu par un relèvement de broker Cercle Finance • 12/12/2019 à 14:03









(CercleFinance.com) - Adyen grimpe de 2,3% à Amsterdam, soutenu par Morgan Stanley qui relève sa recommandation sur le titre de la fintech néerlandaise de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de cours rehaussé de 725 à 885 euros, dans une note sectorielle. 'Avec un environnement macroéconomique qui demeure incertain, nous favorisons les titres qui disposent de moteurs de croissance structurelle et de marges de progression en termes de valorisation', affirme le broker dans sa note de recherche sectorielle.

Valeurs associées ADYEN Euronext Amsterdam +2.16%