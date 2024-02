Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Adyen: semestriels meilleurs que prévu, le titre s'envole information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 10:47









(CercleFinance.com) - Le titre Adyen grimpait de 16% jeudi matin après que la plateforme de technologie financière destinée aux grandes entreprises a fait état de résultats semestriels supérieurs aux attentes.



L'entreprise néerlandais a annoncé ce matin que son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) s'était élevé à 423 millions d'euros au second semestre, en hausse de 14% d'une année sur l'autre.



Le consensus attendait, lui, un résultat de l'ordre de 400 millions d'euros.



Sa marge opérationnelle (Ebitda) est ressortie à 48%, contre 52% un an plus tôt, un repli que la fintech justifie par le renforcement de ses effectifs et par l'impact du récent cycle marqué par une accélération de ses investissements.



A titre de comparaison, les analystes anticipaient une marge de moins de 45%.



Le chiffre d'affaires a pour sa part augmenté de 23% pour atteindre 887 millions d'euros, conformément aux attentes du marché.



Adyen, dont les principaux clients incluent Facebook, Uber, H&M, eBay ou Microsoft, a maintenu ses objectifs à moyen terme, à savoir une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 20% et 30% (non inclus) accompagnée d'une amélioration de sa marge d'Ebitda, qui devrait dépasser 50% à horizon 2026.



Suite à cette publication, l'action s'envolait de 16,6%, signant de loin la plus forte hausse de l'indice paneuropéen Europe STOXX 600 jeudi matin.





