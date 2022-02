Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adyen : rebondit vers 1.874 après un double-test de 1.619 information fournie par Cercle Finance • 09/02/2022 à 10:00









(CercleFinance.com) - Malgré la cassure alarmante du plancher des 1.674E du 12/05/2021 et un test dans la foulée d'un plancher à 1.619 le 03 et le 07/02 (un plus bas depuis le 02/12/2020), le titre redécolle à la verticale ('gap' au-dessus de 1.700E) et teste la résistance intraday des 1.874E du 2 février.

En cas de franchissement, Adyen retracerait l'ex-plancher des 2.115 du 20/12/2021 (et résistance oblique baissière moyen terme).





