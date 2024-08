Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Adyen: partenariat mondial renforcé avec PayPal information fournie par Cercle Finance • 20/08/2024 à 16:58









(CercleFinance.com) - PayPal annonce avoir renforcé son partenariat mondial avec Adyen.



Par conséquent, Adyen intégrera Fastlane de PayPal pour améliorer les paiements des invités pour ses clients entreprises aux États-Unis, avec une extension prévue à l'international.



Fastlane facilite le processus d'achat en réduisant le temps de paiement de 32 % et augmente le taux de conversion à plus de 80 %.



Ce partenariat vise à offrir une meilleure expérience d'achat et à accroître les taux de conversion pour les entreprises utilisant la plateforme d'Adyen.





Valeurs associées ADYEN 1 299,40 EUR Euronext Amsterdam -1,08%