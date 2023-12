Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adyen: partenariat mondial renforcé avec Klarna information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 15:00









(CercleFinance.com) - Adyen annonce le renforcement de son partenariat mondial avec Klarna, réseau mondial de paiements et assistant d'achat alimenté par l'IA, avec pour objectif de simplifier les paiements et d'améliorer l'expérience client à l'échelle internationale.



Klarna bénéficiera ainsi des compétences de la société néerlandaise de technologies financières pour simplifier les paiements par carte de ses 150 millions de consommateurs et 500.000 partenaires commerciaux à travers le monde.



Adyen assume maintenant et pour la première fois, le rôle de banque acquéreuse pour le compte des différentes offres de Klarna destinées aux consommateurs. Ces solutions seront disponibles à partir de 2024 en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.





