Adyen: partenariat étendu avec la super-app Free Now information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 12:30

(CercleFinance.com) - Adyen a annoncé mardi une extension de son partenariat avec la 'super-application' de mobilité Free Now, avec laquelle il va émettre des cartes conçues pour les déplacements professionnels.



Aux termes de l'accord, Free Now va proposer aux entreprises qui font déjà appel à ses services des cartes devant permettre aux employés de régler tous les types de déplacements.



En étendant son offre de mobilité au-delà de sa propre application de mise en relation avec des conducteurs, pour y inclure d'autres modes de transport, Free Now ambitionne de créer la carte de voyage 'la plus complète du marché'.



Adyen et Free Now collaboraient jusqu'ici dans le domaine des paiements internationaux.



L'application Free Now, disponible dans 10 marchés et plus de 170 villes, permet aux utilisateurs d'avoir accès à plusieurs modes de déplacement, allant des transports en commun aux taxis, en passant par les VTC, le covoiturage ou les deux-roues électriques.



Basée en Allemagne, cette société, qui compte parmi ses investisseurs BMW et Mercedes-Benz, emploie près de 1200 employés qui travaillent dans plus de 26 bureaux.