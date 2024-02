Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Adyen: les clients français d'Uber vont pouvoir utiliser CB information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 12:29









(CercleFinance.com) - Adyen a annoncé jeudi qu'il allait étendre son partenariat avec Uber, dont les clients français pourront dorénavant utiliser le réseau CB lors du traitement de leurs transactions.



La fintech néerlandais souligne que cette initiative va offrir aux clients français d'Uber plus de choix dans la manière dont ils paient, avec la mise en place d'une nouvelle option de paiement.



Les deux partenaires soulignent que CB est aujourd'hui la méthode de paiement la plus utilisée en France, avec plus de 76 millions de cartes de marque sur le marché.



Chez le groupement de cartes bancaires, on souligne que CB est la carte la mieux acceptée dans le commerce électronique en France, mais aussi le moyen de paiement le moins fraudé du marché.





Valeurs associées ADYEN Euronext Amsterdam +1.69%