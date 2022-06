Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adyen: le titre en hausse, contrat étendu avec McDo information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 16:46









(CercleFinance.com) - L'action Adyen surperforme le marché et signe la plus forte hausse de l'indice AEX mercredi à la Bourse d'Amsterdam, la plateforme de paiement ayant remporté un nouveau contrat auprès de McDonald's.



Vers 16h30, le titre s'adjuge 4,2% quand l'AEX 120 recule au même instant de 0,6%.



Dans un communiqué paru dans l'après-midi, Adyen annonce que McDonald's a décidé d'étendre aux Etats-Unis leur partenariat autour de son application mobile, qui était jusqu'ici en vigueur au Royaume-Uni.



McDonald's explique qu'Adyen lui a permis de traiter des quantités importantes de données mobiles durant des pics d'activités, comme les offres promotionnelles ou les heures de pointe.



C'est la technologie de paiement d'Adyen qui intègre l'application mobile de McDonald's, qui permet aux clients de passer leurs commandes et de régler en ligne, au comptoir ou au drive en entrant un code à quatre chiffres.





Valeurs associées ADYEN Euronext Amsterdam +3.52%