Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adyen : gagne le client Columbia Sportswear Cercle Finance • 09/10/2020 à 12:35









(CercleFinance.com) - Adyen va traiter les paiements pour la société américaine de vêtements et de chaussures Columbia Sportswear, a déclaré la société néerlandaise. Adyen a été choisie par Columbia pour être son principal fournisseur de traitement des paiements aux États-Unis, au Canada et en Europe pour toutes les marques de la société, y compris le fabricant de bottes d'hiver Sorel, le fabricant de vestes chauffantes Mountain Hardwear et la marque de mode prAna. Adyen a déjà des clients tels que Facebook, Uber, Spotify ou L'Oréal.

Valeurs associées ADYEN Euronext Amsterdam -0.03%