Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Adyen: extension en Inde, 'hub' technologique à Bangalore information fournie par Cercle Finance • 15/08/2024 à 10:01









(CercleFinance.com) - L'entreprise néerlandaise de paiement en ligne Adyen a annoncé jeudi son entrée en Inde, suite à l'obtention d'un agrément de la part de la Banque centrale indienne.



La 'fintech' a été désignée en tant que facilitateur de paiement, un type d'agrégateur autorisé à traiter les transactions nationales et internationales à partir des plateformes Visa, Mastercard et Rupay et du système local UPI .



Dans le cadre du projet, Adyen dit prévoir la construction d'un 'hub' technologique à Bangalore.





Valeurs associées ADYEN 1 206,80 EUR Euronext Amsterdam +6,03%