Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adyen: en plongeon avec des semestriels décevants information fournie par Cercle Finance • 18/08/2022 à 10:50









(CercleFinance.com) - Adyen dévisse de plus de 11% à Amsterdam, la société de solutions de paiements ayant dévoilé au titre de son premier semestre 2022 un EBITDA certes en croissance de 31% à 356,3 millions d'euros, mais manquant d'environ 7% le consensus.



Les revenus du groupe, qui compte notamment comme clients Uber, Dior et Uniqlo, ont progressé de 37% à 608,5 millions d'euros, pour des volumes traités en croissance de 60% à 345,8 milliards, un niveau supérieur de 5% à l'estimation moyenne des analystes.



Adyen confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice, dont une poursuite de la croissance de ses revenus, ainsi qu'une amélioration de sa marge d'EBITDA à des niveaux supérieurs à 65% à long terme (contre 59% au premier semestre).





Valeurs associées ADYEN Euronext Amsterdam -11.54%