Adyen : en hausse, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - Le titre Adyen s'affiche en hausse de +0,5% ce mercredi à Amsterdam, alors que Bank of America Merrill Lynch, ait revu à la hausse sa recommandation sur la fintech néerlandaise, passant à l'achat sur la valeur. Le broker voit ainsi en Adyen une valorisation 'attrayante'. Il précise par ailleurs que le cours actuel de l'action laisse entrevoir un potentiel de hausse supérieur à 25%.

Valeurs associées ADYEN Euronext Amsterdam +0.40%