Adyen: déception sur le second semestre, le titre décroche

(CercleFinance.com) - Le titre Adyen décroche de plus de 14% mercredi à la Bourse d'Amsterdam suite à la publication de résultats de second semestre très inférieurs aux attentes des analystes.



La plateforme de technologie financière destinée aux grandes entreprises a enregistré sur le second semestre de l'exercice 2022 un volume de transactions en hausse de 41% à 421,7 milliards d'euros.



Son revenu net a atteint, lui, 421,7 millions d'euros, soit une augmentation de 41% par rapport à l'année précédente, pour un bénéfice avant impôt (Ebitda) en progression de 4% à 372 millions d'euros.



A titre de comparaison, le consensus attendait 444 millions d'euros.



Sa marge d'exploitation a également déçu en ressortant à 52%, alors que les analystes l'attendaient au-delà de 60%.



Cette déception est liée, selon les analystes, aux lourds investissements consentis par la société, qui ont représenté 8% du chiffre d'affaires net sur l'exercice écoulé.



Cette dynamique se reflète tout particulièrement dans le recrutement de l'entreprise, dont les effectifs ont bondi de 53% l'an dernier pour atteindre 3332 personnes fin 2022.



L'entreprise - qui fournit des capacités de paiement de bout en bout à des groupes tels que Facebook, Uber, H&M, eBay et Microsoft - a par ailleurs maintenu ses prévisions, ne voyant aucune raison de les modifier.



Elle vise toujours une croissance moyenne de son revenu net autour de 30% à moyen terme pour une marge d'exploitation au-delà de 65% sur le long terme.



Suite à ces annonces, le titre dévissait de plus de 14% mercredi matin à la Bourse d'Amsterdam, ce qui porte à près de 20% son repli sur les 12 mois écoulés. Sa capitalisation boursière atteint encore 40,7 milliards d'euros.





