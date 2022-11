Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adyen: choisi par Instacart comme partenaire de paiement information fournie par Cercle Finance • 11/11/2022 à 13:56









(CercleFinance.com) - La 'fintech' néerlandaise Adyen a annoncé jeudi soir avoir été sélectionnée par Instacart, un spécialiste américain de la livraison de proximité, en tant que nouveau partenaire pour ses applications de paiement.



Aux termes du partenariat, Instacart déploiera plusieurs fonctionnalités d'Adyen afin d'améliorer ses taux d'autorisation, à savoir la probabilité qu'une transaction par carte soit autorisée sans accroc.



Adyen dit avoir observé une augmentation significative de l'utilisation du débit consommateur en Amérique du Nord sur l'année écoulée, notamment sous l'impulsion de sa suite de produits 'RevenueAccelerate'.



Le groupe compte déjà par ses principaux clients quelques géants de la technologie comme Uber, Facebook ou Spotify, mais aussi des groupes liés à la consommation tels que Mango, L'Oréal, Etam, Comptoir des Cotonniers ou Intersport.





Valeurs associées ADYEN Euronext Amsterdam +5.03%