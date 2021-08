Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adyen : bien orienté avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 20/08/2021 à 15:48









(CercleFinance.com) - Adyen gagne 3% à Amsterdam, sur fond de propos d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur l'action de la société néerlandaise de solutions de paiements, avec un objectif de cours rehaussé de 2617 à 2853 euros. Le broker note qu'Adyen a dépassé fortement les attentes à tous les niveaux sur le premier semestre 2021, avec de fortes tendances de croissance, et déclare 'ne pas observer grand-chose à ne pas apprécier' dans cette publication.

Valeurs associées ADYEN Euronext Amsterdam +3.61%