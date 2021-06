Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adyen : autorisé à ouvrir une succursale américaine Cercle Finance • 14/06/2021 à 11:21









(CercleFinance.com) - Adyen a annoncé lundi avoir obtenu l'autorisation d'ouvrir une succursale aux Etats-Unis, un sésame qui devrait lui permettre de renforcer ses activités sur le marché américain. Le groupe néerlandais indique que le Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC) a approuvé sa demande visant à établir une branche étrangère fédérale à San Francisco (Californie). Le spécialiste des paiements avait déjà obtenu, à la fin du mois dernier, l'autorisation par la Réserve fédérale d'opérer en tant qu'entité étrangère. En Europe, Adyen dispose depuis 2017 d'une licence bancaire équivalente à celle qui vient d'être décrochée aux Etats-Unis.

