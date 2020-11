Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adyen : annonce l'ouverture d'un bureau à Dubaï Cercle Finance • 10/11/2020 à 12:50









(CercleFinance.com) - La société hollandaise de technologie financière Adyen a annoncé mardi l'ouverture d'un bureau à Dubaï, un marché que l'entreprise considère comme 'incroyablement dynamique'. Adyen indique avoir déjà intégré une multitude de systèmes de paiement locaux tels que Fawry, Mada, Meeza, Knet, Naps, Benefit ou encore OmanNet. 'Il se passe beaucoup de choses sur le marché du Moyen-Orient, et nous sommes ravis d'en faire partie', a déclaré Pieter van der Does, cofondateur et directeur général de la société.

Valeurs associées ADYEN Euronext Amsterdam -2.02%