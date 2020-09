Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AdVini : résultats semestriels impactés par le Covid-19 Cercle Finance • 03/09/2020 à 17:59









(CercleFinance.com) - Le groupe AdVini annonce ce soir, pour le premier semestre de son exercice 2020, un chiffre d'affaires de 121,6 millions d'euros, en baisse de -6,9% par rapport à la même période l'an passé. La marge brute recule pour sa part de -30 bps, pour revenir à 37,4%. L'EBITDA courant et le résultat net part du groupe s'affichent respectivement à 9,3 millions (+22%) et -0,7 million d'euros (-136%). 'Dans un environnement macroéconomique et sanitaire encore marqué par de nombreuses incertitudes, l'activité en croissance sur les mois de juin et juillet et les perspectives du troisième trimestre nous permettent d'envisager une amélioration de la performance au second semestre 2020 comparée au semestre écoulé', indique AdVini s'agissant de ses perspectives.

Valeurs associées ADVINI Euronext Paris -1.55%