Advini renoue avec les bénéfices au premier semestre et reste confiant sur le moyen terme

(AOF) - Advini, propriétaires de Maisons de Vins et Vignobles, a réalisé au premier semestre 2021 un bénéfice net de 3 millions d'euros, contre une perte de 0,8 million au premier semestre 2020. L'Ebitda courant s'élève à 11,4 millions, en hausse de 22,6% (+20,4% à périmètre et change constant). La marge d'Ebitda courant s'établit à 8,5% contre 7,7% l'année dernière à la même période. Cette quatrième année consécutive de progression trouve son origine dans la maîtrise continue des coûts faisant suite au plan de réduction de frais généraux initié en 2019.

Le chiffre d'affaires s'élève à 135,3 millions, en progression de 11,3% (+6,5% à périmètre et change constants (pcc) à la suite de l'entrée dans le périmètre du négociant bordelais BVC en avril 2021).

L'activité en France reste stable par rapport à juin 2020. Cela s'explique par un recul sur les marchés à volume de la Grande Distribution (-6%) qui avaient fortement progressé en 2020 pendant la période de confinement et une forte progression sur le deuxième trimestre des ventes sur les réseaux sélectifs Cafés Hôtels Restaurants et Cavistes (+10%).

En conséquence, le mix produit s'améliore significativement sur ce premier semestre sur le périmètre France, avec pour corollaire des marges reconstituées.

La part de l'Export progresse de 4 points sur le premier semestre 2021, et représente 46% du chiffre d'affaires Vins d'AdVini.

En termes de perspective, le propriétaire du Clos de L'Oratoire des Papes à Châteauneuf-du-Pape inidque que la reprise poussive sur les marchés du travel-retail, en Chine, au Japon et sur les Etats-Unus ainsi que l'épisode de gel majeur sur nos principaux vignobles engagent à la vigilance sur les perspectives du second semestre.

Pour autant, sur le moyen terme, AdVini reste confiant et optimiste sur la poursuite rentable de sa croissance, en accord avec les objectifs financiers, environnementaux, sociétaux et de gouvernance de son Plan ORBIS 2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des difficultés pour les acteurs du secteur

Les entreprises de l'agroalimentaire demandent des aides pour la valorisation des stocks des invendus à travers notamment un crédit d'impôt et un plan de relance spécifique.

Même un grand groupe comme Danone remet en question sa stratégie. Pour la première fois depuis 2011 il a mis en place un plan de restructuration consistant en la réalisation d'un milliard d'euros d'économies, une rationalisation du portefeuille de produits et la suppression de 2.000 postes. Son dirigeant estime, qu'au-delà du choc de la Covid, le groupe est resté trop longtemps tourné vers une stratégie globale et non locale.

En revanche Nestlé se porte mieux. Sur les neufs premiers mois, sa croissance organique a été de 3,5 %, portée par un fort dynamisme de l'activité au troisième trimestre (+5 %) et par ses activités de café et d'alimentation pour animaux domestiques.