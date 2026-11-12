ADVINI ET INVIVO POURSUIVENT LEUR RAPPROCHEMENT STRATÉGIQUE AVEC LE PROJET DE REPRISE DES MARQUES BONNE NOUVELLE ET MYTHIQUE

Dans la continuité de l’opération réalisée le 30 avril 2026, AdVini et Vinadeis by InVivo sont entrés en négociations exclusives en vue d’un projet d’acquisition par AdVini des marques Bonne Nouvelle, leader des vins sans alcool en France depuis plus de 30 ans, et Mythique, marque pionnière des vins d’Occitanie, des activités et stocks qui leur sont associés ainsi que des équipes dédiées. Ces deux marques représentent un chiffre d’affaires annuel d’environ 14 M€.



Une nouvelle étape dans le rapprochement entre AdVini et InVivo

Le 30 avril 2026, AdVini a finalisé l’acquisition auprès de Cordier by InVivo, renommé Vinadeis, d’une partie des activités viticoles de son pôle vins. À l’issue de cette opération, Vinadeis by InVivo détenait une participation de 7,92 % au capital d’AdVini.