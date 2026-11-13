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AdVini en négociations pour racheter deux marques de vins
information fournie par Zonebourse 13/11/2026 à 07:12

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AdVini et Vinadeis by InVivo annoncent être entrés en négociations exclusives en vue d'un projet d'acquisition par AdVini des marques Bonne Nouvelle et Mythique, qui représentent ensemble un chiffre d'affaires annuel d'environ 14 MEUR.

La reprise de Bonne Nouvelle permettrait à AdVini de renforcer significativement son positionnement sur le segment en très forte croissance des vins sans alcool, tant en France qu'à l'export. Avec Mythique, AdVini compléterait son portefeuille de marques d'Occitanie valorisées à l'export.

Aux termes de l'accord d'exclusivité conclu entre les parties, celles-ci envisagent une opération qui serait intégralement rémunérée par la remise de 112 216 actions AdVini autodétenues, valorisées pour les besoins de l'opération à 35,20 EUR par action.

Le périmètre envisagé comprendrait également la reprise des stocks associés aux activités transférées, dont le transfert donnerait lieu à un paiement en numéraire. Le projet prévoit également le transfert des salariés dédiés aux activités concernées.

Il est par ailleurs envisagé que la nomination de Vinadeis by InVivo, représentée par Thierry Blandinières, directeur général d'InVivo Group, en qualité d'administrateur d'AdVini, soit proposée à l'AG annuelle. Il est également envisagé qu'il puisse présider le comité stratégique du groupe.

La signature de la documentation définitive et la réalisation de l'opération sont envisagées en février, sous réserve notamment de l'achèvement préalable des procédures d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées et du recueil de leurs avis.

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