Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AdVini : croissance de 3,7% du CA annuel Cercle Finance • 26/02/2020 à 14:54









(CercleFinance.com) - AdVini affiche un chiffre d'affaires de 267 millions d'euros pour 2019, en progression de 3,7% (+2,7% à périmètre et change constant), avec une croissance à l'export (+6,4%) malgré le ralentissement du marché chinois et la taxation des vins par les Etats-Unis. L'activité en France a augmenté de 2,3% grâce à la reconquête de volumes sur les produits de services, et malgré un secteur traditionnel français en recul de 3,3%, fortement impacté depuis fin 2018 par des mouvements sociaux. Dans un contexte marqué par d'importantes incertitudes géopolitiques et sanitaires, AdVini vise une poursuite de la croissance de son activité en 2020 et reste en veille quant aux opportunités de croissances externes.

Valeurs associées ADVINI Euronext Paris -2.38%