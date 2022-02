Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AdVini: croissance de 13% du CA en 2021 information fournie par Cercle Finance • 18/02/2022 à 14:33









(CercleFinance.com) - AdVini affiche un chiffre d'affaires de 280,2 millions d'euros au titre de 2021, en hausse de 13% (+4,6% à périmètre et change constants), malgré un retrait de 11,9% du chiffre d'affaires sur les marchés de la grande distribution et du hard discount en France.



Après les différentes restrictions de 2020 visant à contenir la pandémie, l'export a bénéficié de la reprise d'activité sur l'ensemble des réseaux (+15,2%) et principalement dans les pays germanophones, au Royaume Uni et au Benelux.



Le groupe viticole considère que le contexte actuel l'engage 'à la prudence tout en maintenant l'ambition de croissance portée par ses marques prioritaires et l'optimisation de son offre sur tous les marchés'.





Valeurs associées ADVINI Euronext Paris -2.79%