ADVINI cède sa filiale SAS Rigal aux Vignerons de Buzet

(AOF) - Dans le cadre d'un accord de partenariat, les Vignerons de Buzet acquièrent auprès d'AdVini l'intégralité des parts de la SAS Rigal, sa filiale cadurcienne. Les deux maisons viticoles ont également annoncé compléter cette opération par la mise en place d'une alliance commerciale pour le développement export du nouvel ensemble. Les vins des Vignerons de Buzet et de la Maison Rigal seront ainsi portés en France et en Belgique par une filiale commerciale nouvellement créée par la coopérative lot-et-garonnaise : VdB Distribution.

La SAS Rigal restera domiciliée au Château Chambert, à Floressas, au cœur de l'AOP Cahors. Le directeur Julien Touboul et ses équipes poursuivront la gestion opérationnelle de l'entité, ainsi que l'animation et le développement des partenariats avec les familles vigneronnes associées depuis de nombreuses années au programme Rigal (programme HVE, AB).

