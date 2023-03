Advicienne lance Sibnayal au Danemark

(AOF) - Advicenne, société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements innovants pour les personnes souffrant de maladies rénales rares, annonce le remboursement et le lancement commercial de Sibnayal (combinaison fixe de citrate de potassium et de bicarbonate de potassium) au Danemark

FrostPharma, partenaire commercial d'Advicenne pour les pays nordiques et baltes, commercialise Sibnayal au Danemark depuis le 1er mars 2023, après avoir obtenu les conditions de prix et de remboursement par les autorités danoises.

Ces dernières reconnaissent que la contribution thérapeutique de Sibnayal est adaptée au besoin médical en l'absence d'alternative thérapeutique, et justifie un coût annuel de traitement proche de 15 000 euros et par patient.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.