Advicenne : vers une accélération des ventes au second semestre

(AOF) - Advicenne a accusé au premier semestre 2022 une perte nette de 4,81 millions d’euros contre une perte nette de 7,99 millions enregistrée sur les six premiers mois de 2021. La perte opérationnelle ressort à 4,4 millions sur la période, contre une perte de 7,5 millions d’euros un an plus tôt. Les produits des activités ordinaires s'élèvent à 1,93 million, en progression de 10,7%. Les ventes réalisées par Likozam et Levidcen, sous licence de tiers, et celles de Sibnayal, atteignent un montant net de 1,55 million (+14%). Les ventes de Sibnayal affichent une progression de 15% à 0,64 million.

Sibnayal est un traitement de l'acidose tubulaire rénale distale.

Au 30 juin 2022, Advicenne affiche une position de trésorerie de 7,29 millions.

Didier Laurens, directeur général d'Advicenne, a commenté : " Si le premier semestre 2022 parachève la rationalisation opérationnelle d'Advicenne à travers le regroupement de l'ensemble de nos activités sur un même site à Paris avec des effets immédiats sur notre consommation de trésorerie, la période a surtout été remarquable quant aux avancées de Sibnayal".

Le groupe est en particulier satisfait de la progression des ventes de 15% sur les six premiers mois, réalisée avant le déploiement des efforts commerciaux, marque de l'intérêt de Sibnayal.

Avec des commandes actuelles provenant de plus de 75 hôpitaux en Europe, la biotech anticipe une forte accélération de la croissance sur la seconde moitié de l'année avec l'extension géographique des ventes pour lesquelles elle travaille étroitement avec ses partenaires.

"Notre ambition est de mettre Sibnayal à disposition du plus grand nombre de patients et obtenir les meilleures conditions d'enregistrement, de prix et de remboursement. Le second semestre devrait marquer une nouvelle accélération de notre produit phare sur ses marchés et son entrée sur de nouveaux territoires. En matière de financement, nous estimons notre visibilité financière jusqu'au troisième trimestre 2023, sur la base de notre trésorerie et de nos perspectives", a conclu Didier Laurens.

