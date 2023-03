Advicenne: trésorerie de 8,3 millions d'euros, visibilité jusqu'au 1er trimestre 2024

(AOF) - Advicenne déclare une position de trésorerie de clôture à 8,3 millions d'euros (contre 12,6 millions fin 2021), étendant le financement des opérations jusqu’au premier trimestre 2024. Cette société pharmaceutique spécialisée dans les traitements innovants pour les maladies rénales rares annonce une perte nette de 11,47 millions d’euros en 2022, contre -12,42 millions en 2021, pour des ventes brutes de 3,7 millions d’euros (contre 3,2 millions en 2021). Le « total des revenus et autres produits » ressort à 3,0 millions d’euros contre 3,76 en 2021.

" 2022 a sans aucun doute marqué un tournant dans l'histoire d'Advicenne, puisque nous sommes passés à la phase commerciale de Sibnayal, notre principal produit ", déclare Didier Laurens, Directeur général. " En 2023, nous nous attachons à faire de Sibnayal un succès commercial dans toute l'Europe, grâce à un processus de fabrication amélioré et à un contrôle strict de l'allocation de nos ressources. Parallèlement, nous continuerons à valoriser ADV7103 aux Etats-Unis en identifiant les voies réglementaires et cliniques les plus efficaces pour l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché. "

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.