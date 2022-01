Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Advicenne: transfert de la cotation de Bruxelles à Paris information fournie par Cercle Finance • 21/01/2022 à 18:23









(CercleFinance.com) - Advicenne annonce que son assemblée générale ordinaire des actionnaires, réunie ce jour, a approuvé le projet de transfert de la cotation des titres de la société sur le marché Euronext Growth Paris et la radiation de leur cotation sur Euronext Bruxelles



Sous réserve de l'accord d'Euronext et de l'autorité de tutelle belge, ces opérations interviendraient dans un délai minimum de deux mois.



'Cette opération vise à permettre à Advicenne d'être cotée sur un marché plus approprié à la taille de l'entreprise, à diminuer les coûts liés à la cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers', indique la société.





