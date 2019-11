ADVICENNE scinde les fonctions de président et de directeur général

(AOF) - Advicenne, société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements pour maladies orphelines rénales, annonce aujourd'hui son intention de nommer le Dr David Horn Solomon au poste de président du conseil d'administration de la société. Cette nomination est subordonnée à sa nomination préalable en qualité de membre du conseil d'administration par l'assemblée générale ordinaire convoquée à cet effet le 20 décembre 2019. Le Dr Luc-André Granier demeurera directeur général et membre du conseil d'administration de la société.

Dr David Horn Solomon dispose d'une large expérience dans le secteur des biotechnologies en tant que directeur général, administrateur et investisseur. Il est actuellement directeur général de Silence Therapeutics, une société de biotechnologie cotée en bourse au Royaume-Uni qui développe des thérapies à base d'ARNi pour traiter des affections à forts besoins médicaux insatisfaits.

Le Dr Luc-André Granier, PDG et co-fondateur d'Advicenne, a commenté : " Sa nomination concrétise notre volonté de longue date de dissocier les responsabilités de président du conseil d'administration de celles de directeur général afin de renforcer notre gouvernance et de préparer les prochaines étapes de notre développement. La vaste expérience internationale de David dans le secteur des biotechnologies en tant que directeur général et membre du conseil d'administration contribuera à l'évolution d'Advicenne vers une société industrielle et commerciale. "