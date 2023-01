Advicenne publie un chiffre d'affaires 2022 de 3,7 millions d’euros, en hausse de 13%

(AOF) - Advicenne, société pharmaceutique spécialisée dans les maladies rénales rares, publie aujourd’hui des ventes 2022 de 3,7 millions d’euros, en hausse de 13% par rapport à l’exercice précédent (2021 : 3,3 millions d’euros). La croissance annuelle provient majoritairement des ventes de Sibnayal qui ressortent à 1,4 million d’euros en 2022 en progression de 40% par rapport à l’exercice précédent (1 million d’euros). Sibnayal est une combinaison fixe de citrate de potassium et de bicarbonate de potassium, indiqué dans le traitement de l’Acidose Tubulaire Rénale distale (ATRd) chez les adultes.

Le second semestre 2022 a vu une accélération marquée de la croissance des ventes de Sibnayal. Ces dernières progressent de 70% grâce au lancement en direct en Grande-Bretagne, à la prise d'effet de différents partenariats conclus en Europe et au développement de la prise en charge thérapeutique des patients souffrant d'ATRd en France. Toutefois, les ventes de Sibnayal sont encore principalement réalisées dans le cadre des différents programmes européens de mise à disposition précoce du médicament.

