Advicenne progresse de 20% en 2023, le Sibnayal en vedette

(AOF) - Advicenne a annoncé que ses ventes brutes ont atteint 4,4 millions d’euros en 2023, en hausse de 20% sur un an. Cette biotech spécialiste des traitements innovants contre les maladies rénales rares précise que cette croissance des ventes brutes provient majoritairement de celles de Sibnayal, son principal produit, qui affichent une hausse de 84% en volume sur l’ensemble de l’exercice. En valeur, les ventes brutes de Sibnayal progressent sur la même période de 40% à 1,94 million d’euros.

La différence de croissance en valeur et en volume s'explique en grande partie par la part grandissante des ventes issues des partenariats hors de France et la structure des prix de transfert.

"L'année 2023 a marqué les débuts du déploiement commercial d'Advicenne", souligne le directeur général Didier Laurens. "En dépit d'un environnement réglementaire toujours complexe sur les problématiques de fixation de prix et d'obtention de remboursement, nous sommes particulièrement satisfaits de l'évolution des ventes de Sibnayal". Il précise que "c'est particulièrement le cas en France où le déploiement d'une force commerciale a montré une accélération record (des) ventes sur plusieurs mois consécutifs" mais que "la situation se révèle en revanche plus contrastée au Royaume-Uni, pénalisée par les difficultés du marché pharmaceutique".

