Advicenne: Primex pas en mesure de tenir ses engagements

(CercleFinance.com) - Advicenne chute lourdement vendredi à la Bourse de Paris suite à un point d'activité dans lequel la société pharmaceutique informe que Primex International AG ne semble pas en mesure de tenir ses engagements en matière de versement de royalties.



Le spécialiste de la néphrologie explique qu'à l'issue de ses dernières discussions avec Primex, il est apparu que ce dernier n'était pas en mesure d'honorer l'ensemble des engagements pris dans le cadre de leur contrat conclu en 2016.



Cet accord prévoyait le versement de royalties à parti de l'exercice 2025.



Dans le but de préserver au mieux ses intérêts, Advicenne poursuit les échanges avec Primex et souhaite aboutir à un accord final d'ici la fin de l'exercice.



'Pour rappel, les négociations en cours avec Promex concernent une partie ou la totalité du reliquat du montant de 40 millions d'euros minimum auquel Advicenne est éligible au titre de la cession de licence sur un sédatif cédé en 2016', soulignent les analystes d'Invest Securities.



Sur le premier semestre, Advicenne a vu ses ventes brutes progresser de 8,8% à 2,4 millions d'euros, dont une croissance de 12,9% à 1,1 million d'euros pour son médicament principal Sibnayal, un traitement de l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd).



La société pharmaceutique indique par ailleurs disposer d'un horizon de trésorerie au premier trimestre 2025.



Suite à ce point semestriel, l'action dévissait de 36% vendredi en fin de matinée, signant la plus forte baisse du marché parisien.





