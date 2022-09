Advicenne pénalisé par l'annonce d'un accès plus limité que prévu de Sibnayal en Angleterre

(AOF) - Advicenne perd 4,3% à 4,9 euros après une annonce globalement négative concernant la commercialisation de Sibnaya, son traitement contre les maladies rénales rares. En Angleterre, Advicenne a retiré son dossier de prise en charge auprès du National Institute for Health and Care Excellence (NICE). L'absence actuelle de données épidémiologiques de long terme ne permet pas de mettre à la disposition du NICE un modèle médico-économique robuste. En conséquence, en Angleterre, Advicenne négociera directement avec les hôpitaux spécialisés pour permettre localement l'accès à Sibnayal.

Advicenne considère que l'impact économique de cette décision devrait être limité compte tenu du nombre d'établissements hospitaliers, de prescripteurs et de patients éligibles à un traitement par Sibnayal.

En complément, Advicenne, dans le cadre du registre européen des patients souffrant d'Acidose Tubulaire Rénale distale, est en mesure de recueillir des données épidémiologiques de long terme qui soutiendront une nouvelle demande auprès du NICE.

En revanche, Advicenne a obtenu la prise en charge de Sibnayal par le NHS Scotland, le système de santé écossais. Cette décision positive du Scottish Medicines Consortium (SMC) met Sibnayal à la disposition immédiate de tous les patients écossais, conformément à l'indication autorisée. Cette décision valide l'apport médical de Sibnayal et son rapport coût / bénéfice favorable dans son indication.

La commercialisation de Sibnayal en Grande-Bretagne a été annoncée en juin 2022. Advicenne a mis en place l'organisation permettant d'accompagner le développement commercial du produit tant sur le plan commercial, médical et logistique.

